(ANSA) - KIEV, 05 AGO - Raid aerei russi hanno ucciso stanotte almeno 15 persone e ne hanno ferite circa 20 tra Kiev la regione circostante, secondo quanto annunciato dalle autorità locali. L'aeronautica militare aveva precedentemente segnalato l'avvicinamento di diversi missili balistici e droni. Secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina, le autorità hanno riscontrato danni causati dall'attacco in "più di sette località" nei distretti di Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky e Sviatoshynsky. "Sono scoppiati incendi nei magazzini, interessando una vasta area", si legge nel rapporto che aggiunge che anche "infrastrutture residenziali" sono state danneggiate. "Nel distretto di Golosiivsky, due persone ferite sono state estratte dalle macerie di un magazzino distrutto", ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. (ANSA).