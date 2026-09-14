(ANSA) - ROMA, 14 SET - Un autobus di Medici Senza Frontiere (Msf) a Gaza City con a bordo 10 membri dello staff umanitario è stato danneggiato da un attacco aereo israeliano contro un veicolo che si trovava a soli 2 metri di distanza. Un operatore Msf è rimasto ferito. Lo riporta l'organizzazione in una nota. L'autobus era chiaramente identificato come mezzo Msf, con un grande adesivo dell'organizzazione visibile sul tetto. "La sensazione peggiore che si possa provare è abituarsi alle esperienze terribili fino al punto di cominciare a considerare normale qualsiasi evento straordinario. Dopo un turno di 24 ore, mentre tornavamo a casa, o a quello che ne restava, ho guardato fuori dal finestrino quando, all'improvviso, un lampo di fuoco, l'odore di polvere da sparo, le urla e i vetri infranti sono entrati dal mio finestrino" racconta Awni Al Jaafarawi, medico di Msf. "Un'auto era stata colpita. Per un momento tutto si è fermato. Istintivamente ho controllato se fossi ferito, e poi se qualcun altro fosse stato colpito. Continuiamo a resistere, giorno dopo giorno, sapendo che in una frazione di secondo potresti essere ferito o perfino ucciso". (ANSA).