(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - Gli ambasciatori europei hanno raggiunto un accordo sulle raccomandazioni del Consiglio Ue per la nomina di Pablo Hernandez de Cos alla presidenza della Bce e di Laurence Boone e Markus Brunnermeier quali membri del Comitato esecutivo. Le raccomandazioni saranno adottate con una procedura scritta, che si concluderà questa sera, per consentire ai leader di decidere già questa settimana di consultare il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce sulle tre nomine. Alla procedura scritta parteciperanno solo i 21 Stati membri dell'Eurozona. Le nomine avverranno al summit di dicembre. (ANSA).