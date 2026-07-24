(ANSA) - BRESCIA, 24 LUG - Sono in corso da questa mattina le ricerche di un ragazzo di una quindicina d'anni scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto, all'interno del Parco delle Cave di Brescia. Secondo le prime informazioni, il ragazzo si è tuffato in acqua senza più riemergere. L'allarme è stato lanciato dalle persone che erano con lui. Sul posto stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco, affiancati dalle altre squadre di soccorso, impegnati nelle operazioni di ricerca all'interno del bacino. Al momento il ragazzo non è stato ancora individuato. (ANSA).