(ANSA) - PORTOVENERE, 18 AGO - Proseguono senza sosta le ricerche del giovane Sebastiano, disperso dal giorno di Ferragosto nelle acque antistanti il canale di Portovenere. Le operazioni sono condotte attraverso un dispositivo interforze coordinato dalla Capitaneria di Porto della Spezia che vede impegnati uomini e mezzi della Guardia Costiera, della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del 118, con il supporto della Pubblica Assistenza di Portovenere. Dalle ore 19 di oggi le attività di ricerca proseguiranno in superficie, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti nelle operazioni. Si è invece conclusa l'attività di ricerca subacquea, così come il relativo coordinamento presso l'Unità di crisi locale dei Vigili del Fuoco, che dal 15 agosto è operativa con un posto di comando avanzato interforze allestito sul molo Doria di Porto Venere. (ANSA).