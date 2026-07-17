(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del luna park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l'automedica del 118 Savona. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato per oltre due ore, ma inutilmente, le manovre di rianimazione. Indagini in corso. (ANSA).