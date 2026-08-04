(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - E' stato il figlio di 14 anni a salvare la mamma dalle botte del padre. E' accaduto a Castellammare di Stabia (Napoli) dove un 35enne è stato arrestato. E' ora di cena quando i militari - allertati dal 112 - intervengono in un'abitazione. Poco prima l'uomo aveva litigato con la propria moglie di 44 anni accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite sfocia in aggressione con la donna che viene percossa violentemente. Provvidenziale l'intervento del figlio dei due. I carabinieri bloccano l'uomo mentre la donna viene trasferita in ospedale, per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana. Arrestato, è stato trasferito in carcere. (ANSA).