Una neonata è stata trovata morta in un'abitazione dell'Alto Sebino, in provincia di Bergamo, dopo essere stata partorita da una ragazza minorenne che aveva nascosto la gravidanza ai genitori. Lo scrive oggi L'Eco di Bergamo. La piccola sarebbe stata partorita al settimo mese di gravidanza nella notte tra venerdì e sabato: dopo il parto, avvenuto in bagno, la ragazza si sarebbe sentita male e avrebbe chiesto aiuto ai genitori che l'hanno accompagnata in ospedale, dove è tuttora ricoverata. I medici hanno avvisato le forze dell'ordine con i carabinieri della compagnia di Clusone che indagano coordinati dalla Procura dei minori di Brescia insieme alla Procura della Repubblica di Bergamo. Sul corpo della neonata non sarebbero stati rilevati segni di violenza. Decisiva sarà l'autopsia, fissata per oggi per stabilire se la bambina sia nata morta o sia deceduta successivamente. Al momento nessun provvedimento è stato adottato nei confronti della minorenne. (ANSA).