(ANSA) - BERGAMO, 18 NOV - È nata viva la neonata trovata morta nella notte tra venerdì e sabato in un'abitazione di un paese dell'Alto Sebino bergamasco dopo essere stata partorita da una ragazza di 17 anni. Lo ha stabilito l'autopsia, eseguita oggi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale Luca Tajana. Non è stato invece possibile dall'esame stabilire quanto sia rimasta in vita, ma sicuramente per un tempo molto breve. Non sono stati rilevati traumi sul corpo. Saranno necessari ulteriori accertamenti medico legali quindi per stabilire in modo preciso la causa della morte della neonata. La diciassettenne ha riferito di non essersi resa conto di essere incinta, così come nessuno dei familiari, i genitori e un fratello maggiorenne. Al momento sono iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo la ragazzina, i genitori e il fratello. (ANSA).