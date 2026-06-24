(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani fra i 17 e i 18 anni, che erano tra i nove ragazzi, lui compreso, a bordo di un'Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese, all'alba del 21 giugno. Lo ha deciso la gip di Milano Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari come misura cautelare. Il pm Rosario Ferracane, invece, aveva chiesto che rimanesse in carcere, dove era detenuto da tre giorni. (ANSA).