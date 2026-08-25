Un uomo di 38 anni, egiziano, è stato posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 19 anni. L'episodio risale alla notte di Ferragosto nei pressi della discoteca Hollywood di Milano. All'uomo i carabinieri sono arrivati grazie alla testimonianza della vittima, di altri testi e alle immagini delle telecamere e all'analisi del profilo social dell'indagato. La ragazza era riuscita a divincolarsi e ad avvertire un passante che aveva chiamato i soccorsi e i carabinieri. I due avevano trascorso parte della serata insieme ma l'uomo, a un certo punto, l'aveva presa per un braccio e trascinata fuori dal locale dove le aveva usato violenza. (ANSA).