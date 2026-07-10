(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Sarà interrogato domani mattina, sabato 11 luglio, alle 10.30, nel carcere milanese di San Vittore Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato ieri pomeriggio con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana, a Milano. Dopo l'interrogatorio del 27enne, difeso dall'avvocata Mara Bracco, il gip Cristian Mariani dovrà decidere sulla richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere avanzata dalla pm Simona Ferraiuolo. La pm chiede la conferma del carcere per le imputazioni di sfregio permanente del viso, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Nella richiesta si precisa anche che la Procura non chiede la convalida dell'arresto per l'ipotesi di atti di violenza, discriminazione o odio fondati su motivi razziali o religiosi. Ipotesi che era stata contestata originariamente nel verbale d'arresto della Polizia locale. (ANSA).