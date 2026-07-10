(ANSA) - MILANO, 10 LUG - "Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare". E' il drammatico racconto messo a verbale dalla 23enne che ieri pomeriggio, sulla banchina della fermata della metro Duomo a Milano, è stata sfregiata al volto da un 27enne algerino arrestato dalla Polizia Locale, su disposizione della Procura diretta da Marcello Viola. Le sue parole, tra cui tutto il lungo racconto delle fasi dell'aggressione, compresi gli insulti che l'uomo le ha gridato, sono contenute nel provvedimento d'arresto. (ANSA).