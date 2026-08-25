(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Il corpo senza vita di una ragazza di 24 anni è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi alle porte di San Francesco al Campo, nel Torinese, vicino al greto del torrente Fisca. La famiglia, ieri, aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Ciriè. Le cause del decesso sono in fase di accertamento. Non è escluso il suicidio ma gli inquirenti - al momento - non chiudono ad altre possibili piste. Per questo la procura di Ivrea vuole far luce sulla vicenda disponendo un'autopsia e indagini sugli ultimi giorni di vita della ragazza. Della giovane non si avevano più notizie dalla notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto ricostruito la 24enne, studentessa universitaria, era rientrata dal mare con la famiglia intorno alle 22 di domenica. I genitori si sono accorti della sua assenza il mattino successivo, ipotizzando si fosse allontanata da casa per una passeggiata. Le ricerche sono scattate poche ore dopo, fino al ritrovamento di questa mattina. (ANSA).