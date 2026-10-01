(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Stop momentaneo per Raf. L'artista deve sottoporsi a un intervento alla faringe, al quale deve seguire un periodo di riposo e di recupero e per questo il tour Infinito - Palasport, previsto per ottobre, è posticipato all'autunno 2027. Queste le nuove date: 2 ottobre 2027 Milano, Unipol Forum (recupero del 12 ottobre 2026), 9 ottobre 2027 Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 17 ottobre 2026), 14 ottobre 2027 - Napoli, Palapartenope (recupero del 9 ottobre 2026). "Come sapete, i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti - ha spiegato Raf -. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l'intervento dello scorso anno. Sono riuscito comunque a portare a termine il tour estivo grazie ai farmaci, che mi hanno permesso di gestire la situazione, ma il cui utilizzo a lungo termine è sconsigliato. Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi. È un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori. Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti. Grazie per l'affetto che mi fate sentire, sempre". I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date del 2027. Chi desiderasse richiedere il rimborso, potrà farlo tramite il circuito TicketOne entro il 30 ottobre 2026. (ANSA).