(ANSA) - VICENZA, 04 AGO - Raccoglie patate in un campo di casa e muore a causa del caldo. La vittima è una donna di 90 anni trovata senza vita nel primo pomeriggio nella zona di contrada Lorenzi a Valdagno (Vicenza). Il corpo dell'anziana è stato scoperto dopo alcune ore all'interno del terreno da parte di alcuni vicini facendo scattare l'allarme ai soccorsi. I sanitari del Suem 118 arrivati sul posto hanno però solo potuto constatare il decesso della donna correlandone la morte al calore e ad un successivo malore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (ANSA).