(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Il Tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione della Prefettura di Lodi per Ilyes Zahani, il 20enne, nato in Italia da genitori tunisini, condannato a 8 mesi, pena sospesa, per aver aggredito, assieme al fratello e a un amico, un rabbino 60enne in piazzale Bande Nere, lo scorso 16 settembre. Il 12 novembre, dopo la sentenza, il giovane era stato portato nel Cpr di via Corelli in attesa del rimpatrio. Da poco il giovane è uscito dal Cpr, dopo che il giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'espulsione presentata dalla sua legale, l'avvocata Chiara Nicolai. Nel merito si discuterà del ricorso contro l'espulsione in un'udienza fissata per l'8 febbraio. Il fratello, invece, era già stato espulso in Tunisia il primo ottobre, mentre l'altro ragazzo in Marocco. Su questi due casi pendono, comunque, dei ricorsi in Tribunale. (ANSA).