(ANSA) - LONDRA, 09 AGO - Si aggrava l'allarme siccità in diverse zone del Regno Unito, mentre inizia la quinta ondata di caldo estremo da maggio (la terza da luglio) sull'isola, alle prese - come altri Paesi d'Europa - con fenomeni prolungati di carenza di piogge e temperature sopra quota 30 gradi pressoché inediti a queste latitudini. L'allerta meteo è tornata in vigore su gran parte dell'Inghilterra e del Galles, dove l'afa ha ripreso il sopravvento da oggi e in settimana si attendono massime fino a 35 gradi. Il tutto mentre il mese di luglio ha fatto segnare un clima secco a livelli record per il Paese da quando esistono rilevazioni validate, ossia dal remoto 1836. A certificare la situazione sono anche le immagini shock di parchi, e aree solitamente verdi anche d'estate nel Regno, che appaiono in questi giorni letteralmente bruciati dal caldo secco. Mentre si moltiplicano i timori di produttori agricoli, gestori di supermercati e consumatori sul rischio di un'impennata ulteriore dei prezzi legata alla ricaduta delle emergenze meteo di questi mesi su svariate coltivazioni. Sulla scia della recente denuncia - condita da richieste al governo di sconti fiscali ad hoc - della National Farmers' Union (Nfu), organizzazione di categoria degli agricoltori britannici, sull'impatto dei cambiamenti climatici su una "catena di distribuzione già vulnerabile". (ANSA).