(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Il ragazzino morto a Spotorno, in Liguria, nell'incidente al luna park abitava con i genitori a Saronno (Varese) e la madre è impiegata in una società di servizi. "E' una tragedia di quelle che non dovrebbero mai accadere - ha detto il sindaco Ilaria Pagani - Impossibile trovare parole per alleviare la sofferenza dei familiari, a cui ci stringiamo con affetto, come agli amici, ai suoi compagni di scuola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene". La notizia della tragedia è stata presto diffusa anche dai social. Numerosi i messaggi di cordoglio. "Come amministrazione comunale abbiamo voluto fare subito un comunicato - ha aggiunto la sindaca - In momenti come questo Saronno si raccoglie con rispetto attorno ai suoi concittadini, nel silenzio e nella vicinanza, accompagnando con il pensiero una famiglia chiamata ad affrontare la prova più difficile". (ANSA).