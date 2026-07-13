(ANSA) - TORINO, 13 LUG - "Questo caldo è gentilmente offerto da governo e Regione Piemonte" e "Questo caldo è una scelta" sono alcuni dei manifesti comparsi la notte scorsa in alcuni punti dell'abitato di Torino nel quartieri Aurora e Quadrilatero Romano. L'iniziativa è di Extinction Rebellion, il cui obiettivo, secondo quanto spiegano gli attivisti, è denunciare che "quanto stiamo vivendo deriva dalle scelte politiche degli ultimi anni". L'accento, in particolare, è sulla "politica energetica del Governo, che privilegia le fonti fossili, e della Regione Piemonte, dove ancora il 52% dell'energia elettrica deriva dalla combustione di gas metano". Extinction Rebellion sottolinea inoltre che "le dichiarazioni di Ignazio La Russa 'ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo' e dell'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati "invito tutti a seguire alcune semplici precauzioni prestando particolare attenzione alle persone più fragili", sono state criticate da molti osservatori poiché minimizzerebbero la gravità della situazione, sottovalutando il disagio e la sofferenza della popolazione". (ANSA).