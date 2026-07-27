(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Queen Budapest, il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro, nonché l'ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo ripresa su pellicola, sarà proiettato nei cinema e nelle sale Imax di tutto il mondo dal 7 ottobre. In Italia sarà nelle sale dal 7 all'11 ottobre distribuito da Nexo Studios. Queen Budapest arriva nelle sale in occasione del 40/o anniversario di questo momento fondamentale nella storia della band. Il film è stato meticolosamente restaurato in 4K a partire dalle riprese originali in 35 mm, con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali. Dal 30 ottobre Queen Budapest sarà accompagnato dalla pubblicazione della colonna sonora, remixata dal team di studio dei Queen. Registrato il 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest, durante il The Magic Tour della band, il concerto rappresentò un momento rivoluzionario: in un periodo di profondi cambiamenti culturali e politici, i Queen divennero la prima rock band occidentale a esibirsi oltre la Cortina di ferro. Oltre agli 80.000 biglietti venduti, si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio. Alle performance dal vivo si alternano immagini della band e dei fan, insieme a sequenze girate nei cinque giorni precedenti, che mostrano la band in alcuni dei luoghi più iconici di Budapest. Il film diretto da János Zsombolyai immortala l'esecuzione di brani iconici come We Will Rock You, We Are The Champions, A Kind Of Magic, Crazy Little Thing Called Love, Under Pressure, Who Wants To Live Forever, Radio Ga Ga e Bohemian Rhapsody, oltre a un arrangiamento acustico del tradizionale canto popolare ungherese Tavaszi Szél Vizet Áraszt. "Per anni, i fan che vivevano oltre la Cortina di ferro avevano potuto ascoltare la musica dei Queen soltanto attraverso cassette illegali - racconta Brian May -. Ascoltare gruppi rock come il nostro era proibito, quindi vederci esibire dal vivo sarebbe stato impensabile. Questo concerto fu per loro un momento di enorme intensità emotiva, e lo fu anche per noi. Si percepiva un'energia incredibile. Non ci sarà mai più un evento simile. Forse il momento più memorabile di tutti fu l'esecuzione di quella bellissima canzone popolare ungherese, che Freddie e io avevamo imparato per l'occasione". Il restauro in 4K di Queen Budapest sarà presentato in anteprima mondiale il 15 settembre al Budapest Classics Film Marathon. L'anteprima nel Regno Unito si terrà a Londra il 30 settembre. (ANSA).