(ANSA) - VERBANIA, 30 GIU - Quattro surfisti di nazionalità tedesca sono stati soccorsi e tratti in salvo ieri sera, intorno alle 20, dai vigili del fuoco nelle acque del lago Maggiore, nella zona dei Castelli di Cannero, nel comune di Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola). Si trovavano in difficoltà a causa del vento e dell'acqua agitata del lago. Due di loro erano riusciti riportarsi a riva, mentre gli altri erano stati sospinti al largo ed erano aggrappati alle tavole. Sul posto un'imbarcazione dei vigili proveniente da Verbania e una dal distaccamento di Luino, oltre alla guardia costiera. I quattro giovani sono stati riportati nella zona di Maccagno, sulla sponda lombarda del lago, da dove erano partiti. (ANSA).