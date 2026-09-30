(ANSA) - FERRARA, 30 SET - Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara. Un giovane di quattordici anni ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri, ritrovata poi per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto. Il ragazzo attaccato ha reagito, ferendosi a una mano nel tentativo di difendersi e riportando ferite lievi alla mano. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Sul posto si sono recati Polizia, Carabinieri e un'ambulanza. (ANSA).