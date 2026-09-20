(ANSA) - ROVIGO, 20 SET - Un uomo di 40 anni, italiano, è ricoverato all'ospedale di Rovigo in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico a cui è stato sottoposto d'urgenza la notte scorsa a causa di un accoltellamento subito. L'episodio di violenza è avvenuto all'una tra i clienti di un bar di Villadose (Rovigo). Il 40enne italiano è stato ferito da un oggetto contundente, poi trasportato d'urgenza all'ospedale dal 118. Sono intervenute le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire i fatti. (ANSA).