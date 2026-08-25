(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Le sanzioni statunitensi contro l'Iran sono unilaterali e sosteniamo gli sforzi di mediazione volti a risolvere la crisi": lo ha detto il portavoce del ministero degli esteri del Qatar, Majid Al-Ansari, citato da al Jazeera. "La situazione nello Stretto di Hormuz dovrebbe tornare a quella precedente alla crisi, e sottolineiamo la necessità della libertà di navigazione". Il responsabile ha poi aggiunto che "se Israele vuole diventare parte integrante della regione, deve adempiere ai propri obblighi". Mentre Doha respinge "il tentativo dell'Iran di coinvolgere i paesi della regione ogni volta che viene attaccato da una terza parte". (ANSA).