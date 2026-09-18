(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Un altro obiettivo chiave del nuovo Programma di Stato sarà il miglioramento del sistema di difesa aerea. Esso dovrà garantire la distruzione di qualsiasi arma d'attacco aerea e spaziale". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione della Commissione militare-industriale, secondo quanto riportato da Ria Novosti. "È necessario completare del tutto la formazione del raggruppamento orbitale dei veicoli spaziali", ha dichiarato il leader russo sottolineando che "ciò potenzierà le capacità di tutti i tipi di ricognizione spaziale, navigazione, comunicazioni satellitari e accesso a Internet a banda larga per il comando e il controllo in tempo reale di truppe e armamenti". (ANSA).