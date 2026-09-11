(ANSA-AFP) - MOSCA, 11 SET - Avvertimento di Vladimir Putin ai Paesi europei: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino citato dalle agenzie russe, equivarrebbe infatti a "una guerra contro la Russia", mentre Mosca "non minaccia" l'Europa. "Al momento, loro dicono che stanno valutando se mandare truppe sul territorio ucraino. Questo corrisponde a una guerra contro la Russia", ha affermato Putin parlando da New Delhi dove si trova per il vertice dei Brics. (ANSA-AFP).