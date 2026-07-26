(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di non avere alcun dubbio sul fatto che l'operazione militare speciale in Ucraina si concluderà con la vittoria della Russia. "Accadrà, non c'è alcun dubbio. Non ne dubito nemmeno per un istante", ha affermato Putin, durante un incontro con il personale della Marina russa a San Pietroburgo, scrive la Tass. Putin ha inoltre sottolineato l'unità del popolo russo. "La nostra operazione militare speciale finirà - e certamente finirà, prima o poi - ma abbiamo bisogno di questo senso di unità; dobbiamo preservarlo", ha detto il presidente. "L'aggressione del governo di Kiev contro i civili non sorprende, data la sua adesione all'ideologia neonazista - ha aggiunto il leader russo -. Non c'è quindi nulla di sorprendente". (ANSA).