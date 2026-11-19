(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "L'Ucraina e l'Europa non sono ancora pronte a scendere a compromessi per risolvere il conflitto" in Ucraina. Lo ha detto Vladimir Putin nella conferenza stampa dopo il trilaterale a Shenzen difendendo le richieste "legittime" della Russia in materia di sicurezza europea, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass. Secondo Putin, citato da Ria Novosti, Mosca ha invece "accettato i compromessi proposti dagli Stati Uniti" per la risoluzione del conflitto in Ucraina. (ANSA).