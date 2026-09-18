(ANSA) - ROMA, 18 SET - I cittadini europei stanno chiarendo con le loro elezioni di non volere alcuna guerra con la Russia: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin citato da Ria Novosti. "Invece di fermarsi e ascoltare i propri cittadini, che hanno chiarito alle elezioni di non volere alcuna guerra con la Russia, questi leader continuano ad aggravare la situazione: stanno usando la situazione in Ucraina per esacerbare il conflitto", ha dichiarato il leader russo durante una riunione della commissione militare-industriale. (ANSA).