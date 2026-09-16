(ANSA) - MOSCA, 16 SET - Il presidente Vladimir Putin si è rivolto oggi ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma (la camera bassa del Parlamento). "La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la Patria, e che nessuno riuscirà a dividerci e a intimidirci", ha affermato Putin, citato da Ria Novosti, in discorso durato tre minuti. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica. (ANSA).