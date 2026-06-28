(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di attendersi negoziatori da Washington una volta che gli Usa saranno meno impegnati con l'Iran. Sono in corso negoziati sull'Ucraina con la presentazione di nuove proposte per limitare le ostilità in quattro regioni, ha sottolineato Putin. Lo riporta la Tass. "Attendiamo - una volta conclusi tutti gli eventi e terminata la fase più acuta della questione iraniana - l'arrivo dei rappresentanti dell'amministrazione statunitense che abbiamo già incontrato a Mosca", ha affermato Putin in un'intervista rilasciata a un giornalista russo e pubblicata dal Cremlino. Le sue parole giungevano in risposta a una domanda sullo stato delle relazioni russo-statunitensi all'indomani del vertice del G7 in Francia, durante il quale il presidente degli Stati Uniti aveva suggerito che la Russia "dovrebbe raggiungere un accordo" con l'Ucraina per porre fine al conflitto. (ANSA).