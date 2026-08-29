(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito di utilizzare la metafora delle catene alimentari esistenti al Polo Nord e le abitudini delle orche assassine per spiegare nelle scuole il motivo per cui Mosca ha invaso l'Ucraina. Lo riporta Ria Novosti, secondo cui il leader del Cremlino ha espresso le sue valutazioni durante una visita all'Università Pedagogica Statale di Mosca, dove ha incontrato alcuni insegnanti in vista della Giornata della Conoscenza. Uno dei docenti ha raccontato del suo viaggio al Polo Nord, e il presidente gli ha chiesto se avesse visto degli orsi polari. In risposta, l'insegnante ha riferito di aver visto due orsi enormi, e Putin ha commentato: "Immaginate, ci sono orche assassine che mangiano questi orsi come fossero pesciolini. Attaccano in branco e boom, li fanno a pezzi. Sì, questa è la catena alimentare. E dobbiamo spiegarlo anche ai bambini, in modo che capiscano il mondo in cui viviamo e perché stiamo conducendo un'operazione militare speciale", vale a dire l'invasione dell'Ucraina. (ANSA).