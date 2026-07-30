(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Prysmian chiude i primi 6 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 7,2% a 11,24 miliardi di euro. Il margine operativo lordo sale del 17,6% a 1,33 miliardi e l'utile netto del 34,2% a 569 milioni. In ribasso del 13,1% l'indebitamento finanziario netto a 4,08 miliardi mentre la generazione di cassa scende dello 0,1% a 978 milioni. Dopo un trimestre da record con ricavi in crescita del 9,4% a 6,02 miliardi, margine operativo ordo del 20,7% a 730 milioni e utile netto del 17,9% a 323 milioni, il gruppo alza le stime sull'intero esercizio. Il margine operativo lordo sarà compreso tra 2,8 e 2,9 miliardi di euro, contro i precedenti 2,62-2,77 miliardi, e la generazione di cassa tra 1,65 e 1,75 miliardi, contro i precedenti 1,3-1,4 miliardi. (ANSA).