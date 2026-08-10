(ANSA) - PESCARA, 10 AGO - Sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il conducente dell'automobile che nella notte tra venerdì e sabato, a Città Sant'Angelo, sul ponte Filomena Delli Castelli, si è scontrata con una moto guidata da un 18enne poi morto sul colpo. L'automobilista, un 22enne di Montesilvano, è accusato di omicidio volontario per aver eseguito un pericoloso sorpasso. In subordine è accusato anche di omicidio stradale colposo pluriaggravato per guida sotto l'effetto di stupefacenti e plurime violazioni al codice della strada. L'incidente era avvenuto poco prima dell'una di notte. La macchina, secondo una prima ricostruzione, aveva invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la moto guidata dal ragazzo. Violentissimo l'impatto, tanto da non lasciare scampo al giovane. "Le indagini tempestivamente svolte dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pescara, hanno consentito l'acquisizione di elementi per una imputazione provvisoria principale di omicidio volontario", si legge in una nota dei militari, che hanno eseguito la misura. Il giovane si è presentato al comando carabinieri di Montesilvano accompagnato dai suoi avvocati. Il fermo è stato disposto perché gli inquirenti, "sulla base di elementi concreti", ritenevano che il 22enne potesse "sottrarsi ai provvedimenti di giustizia". (ANSA).