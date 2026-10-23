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(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - Continua lo sciame sismico nel mare Tirreno meridionale con decine di terremoti nelle ultime ore di energia inferiore a magnitudo 3.0. La Protezione civile regionale ha emesso un secondo avviso sismico. "In considerazione del perdurare della sequenza sismica - si legge nell'avviso firmato dal dirigente generale Salvo Cocina - si raccomanda la massima attenzione. Si invitano i sindaci dei Comuni della costa Tirrenica dell'isola, ad attivare idonei presidi di monitoraggio, anche notturni, lungo i litorali soggetti a rischio tsunami". (ANSA).