(ANSA) - PARIGI, 30 SET - Sono 625 i fermi scattati oggi nel quadro dei blocchi e delle proteste studentesche in Francia, secondo quanto riferito dal ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez. In una circolare inviata ai prefetti, il ministro ha denunciato un ''clima di violenze inaccettabili, in particolare, nei confronti delle forze dell'ordine''. Sarebbero 85 gli agenti feriti oggi tra poliziotti e gendarmi, un centinaio dalle prime manifestazioni venerdì scorso. In un messaggio pubblicato su X, anche il leader della France Insoumise (Lfi), Jean-Luc Mélenchon, invoca ''la non-violenza nei metodi di lotta''. (ANSA).