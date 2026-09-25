(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Meloni e Valditara si mettano l'anima in pace: pensavano di far passare il loro schifo razzista senza una reazione, invece le scuole hanno già risposto".A dirlo sono gli studenti dell'organizzazione studentesca Osa che hanno organizzato in tutta Italia assemblee e scioperi e lanciato quello che definiscono "un grido di lotta e rabbia contro il Ddl razzismo, quello del tetto agli studenti stranieri in classe. Basta razzismo di Stato.Che il governo risolva i problemi veri invece che attaccarci e provare e dividerci.Non passeranno!". Per oggi pomeriggio alle 16,30 a Roma è stato organizzato un flash mob davanti a Montecitorio (ANSA).