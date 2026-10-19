Tre minorenni denunciati e due segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. È il bilancio degli accertamenti dei carabinieri dopo la protesta di questa mattina davanti all'istituto superiore Antonietti di Iseo. In tutto sono stati identificati 40 manifestanti, tutti minorenni. I tre denunciati sono accusati, a vario titolo, anche di inosservanza delle norme che vietano di impedire la propria identificazione nei luoghi pubblici e di porto abusivo di oggetti atti a offendere. Durante i controlli sono stati trovati in possesso di un passamontagna, occhiali da sci, sassi e petardi. Due ragazzi, uno dei quali già denunciato, sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Brescia dopo essere stati trovati con circa 2,5 grammi complessivi di hashish, sequestrati in via amministrativa. Gli accertamenti sono scattati dopo i disordini davanti alla scuola, dove erano state lanciate uova e accesi fumogeni. Nelle strade vicine erano stati danneggiati alcuni cestini pubblici e la segnaletica stradale. Durante gli episodi sono stati lanciati sassi e uova contro i militari. Non si registrano feriti. (ANSA).