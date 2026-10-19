(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Nuove tensioni in provincia di Milano, nelle prime ore di oggi a Legnano, dove un presidio studentesco è degenerato in aperta protesta nei pressi dell'istituto Bernocchi di via Diaz. Davanti all'ingresso della scuola si sono radunati circa duecento giovani, mentre un sottogruppo di una quarantina di ragazzi ha fatto scattare la mobilitazione accendendo fumogeni nell'area verde antistante. La manifestazione si è poi diretta in corteo verso la sede del commissariato di polizia, dove è scattato un fitto lancio di pietre all'indirizzo delle forze dell'ordine. Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, un poliziotto è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un sasso. Al momento la zona resta strettamente presidiata dalle autorità. (ANSA).