(ANSA) - TORTORA, 20 OTT - Sono ripresi questa mattina i presidi lungo la Ss 18, nel Tirreno cosentino, per la protesta di autotrasportatori e agricoltori contro il caro carburante. A Tortora, Santa Maria del Cedro, Acquappesa-Guardia Piemontese, Fuscaldo la società civile, la politica locale e gli studenti stanno affollando i presidi, solidarizzando con i manifestanti. Si attende così l'esito del tavolo tecnico in programma oggi a Milano tra i rappresentanti di categoria e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Come anticipato nelle scorse ore, dall'incontro si attendono misure per mitigare o costi del carburante e, più in generale, sostegni ai settori. In caso contrario la protesta potrebbe essere prorogata. (ANSA).