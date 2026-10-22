(ANSA) - GELA, 22 OTT - Gli autotrasportatori fermi a Gela, lungo un tratto della strada statale 117 bis, hanno deciso di non rimuovere il presidio. La loro protesta contro il caro carburante continua. "Giungono notizie di protesta finita e di accordi raggiunti ma non è assolutamente vero - dicono gli autotrasportatori fermi da giorni - qualcuno, per l'intermodale, ha raggiunto qualche obiettivo ma per noi che lavoriamo su strada non c'è nulla. I soldi che dovrebbero stanziare sono gli stessi che avevano già promesso. I prezzi del gasolio non scendono e noi non abbiamo ricevuto neanche un centesimo. Andiamo avanti fino a quando non ci saranno risultati concreti. Degli annunci non ce ne facciamo nulla. Questi camion fermi sono tutta la nostra vita e il nostro lavoro". Decine di mezzi pesanti sono fermi lungo la rotatoria stradale della statale 117 bis Gela-Catania, all'ingresso di Gela. Altri autotrasportatori, in questi giorni, hanno fermato i loro mezzi al presidio allestito dagli agricoltori, all'ingresso del paese Nisseno, a poca distanza dal tribunale. (ANSA).