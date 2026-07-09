(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - Un gruppo di persone sta manifestando davanti all'ingresso della Regione Fvg per protestare contro un convegno in programma stamattina dal titolo "Italia e Israele: l'una nello sguardo dell'altra. Come Israele percepisce l'Occidente e come l'Italia percepisce Israele". I manifestanti, poche decine di persone, alcune in bicicletta, sventola bandiere della Palestina e mostra foto della guerra in corso con cartelli sui quali c'è la scritta "vergogna". La loro richiesta è che la Regione interrompa qualsiasi rapporto con Israele. All' arrivo dei relatori del convegno più volte è stato urlato "Palestina libera". All'incontro di oggi è previsto il videocollegamento con alcuni ministri del governo Netanyahu. (ANSA).