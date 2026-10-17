(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Diverse centinaia di persone si sono ritrovate oggi in piazza Castello a Torino per dare vita a una manifestazione contro il carovita e il caro carburanti L'iniziativa è stata lanciata sui social e sui canali di messaggistica da gruppi di cittadini e si presenta come "apolitica e apartica". 'La gente è stanca di non riuscire ad arrivare più a fine mese", ha detto all'ANSA una delle promotrici, Miriam, 23 anni, che studia economia e lavora come receptionist. Subito dopo l'inizio del raduno è arrivato in piazza almeno un altro centinaio di giovani e giovanissimi dei collettivi studenteschi, dei centri sociali, dei comitati antifascisti e dei sindacati di base. Gli organizzatori hanno chiesto - ma senza esito - che non esponessero i loro vessilli: "L'unica bandiera che vorremmo vedere è quella italiana". Le forze dell'ordine intanto hanno invitato ad allontanarsi alcune persone incappucciate che volevano inserirsi tra la folla. Dalla piazza si è alzato il grido "Meloni Vannacci vaffa...". 'Che siano di destra o siano di sinistra - ha detto uno speaker - ai governi non interessa nulla dei problemi della povera gente. L'unico cui dobbiamo rivolgerci e' il presidente Mattarella'. Una delle aderenti alla manifestazione ha portato in piazza un tricolore con una stella rossa ha spiegato che simbolo richiama quello delle brigate Garibaldi. "Quando i nostri partigiani liberarono l'Italia - ha detto uno speaker - scesero in piazza e sfilarono tutti insieme anche se la pensavano diversamente. Così dobbiamo fare noi". (ANSA).