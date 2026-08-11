(ANSA) - MORNESE, 11 AGO - Prosegue l'attività di vigili del fuoco, volontari Aib e protezione civile per l'incendio a Mornese (Alessandria). Nella notte sono state potenziate le squadre sul posto, con una trentina di uomini impegnati. Sono state inviate tutte le autobotti disponibili in provincia ed è stato chiesto l'intervento di quelle da Asti e Genova. Sui social il Comune fa sapere che nel solo incendio iniziato sabato si stima siano bruciati circa 100 ettari di bosco, che si aggiungono ai 57 in quello di inizio settimana. Già questa mattina l'elicottero ha effettuato un primo lancio e un Canadair ha sorvolato per fare il punto della situazione. Attenzione alta anche nella vicina Casaleggio Boiro, dove è stata una notte difficile per l'area dei Laghi della Lavagnina. Intanto da Ovada il sindaco, Gian Franco Comaschi, assicura di essere in costante contatto con il collega di Mornese, Simone Pestarino. Proprio dal primo cittadino ovadese viene ribadito l'appello a non avvicinarsi. "E' un'area pericolosa, in cui è fondamentale lasciare spazio ai soccorritori". (ANSA).