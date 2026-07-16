(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Immettevano sui social contenuti di propaganda per Hamas ed Hezbollah inneggiando al 7 ottobre. Il Ros ed i Carabinieri del comando provinciale di Roma, supportati dai Carabinieri di Milano, hanno eseguito - su delega della procura della Capitale - un decreto di perquisizione personale, domiciliare e informatico e conseguente eventuale sequestro nei confronti di un quarantaduenne romano ed un cinquantaseienne milanese. I due uomini sono indagati per istigazione a delinquere con l'aggravante del terrorismo attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Entrambi hanno diffuso su Instagram contenuti audio/video di propaganda, che esaltavano Hamas e l'azione del 7 ottobre in Israele. Celebrate anche formazioni anarchiche e militanti morti, "istigando - segnalano i Carabinieri - all'uso della violenza come metodo di lotta e protesta in aperta contrapposizione agli organi istituzionali". Nel corso dell'attività sono stati sequestrati device elettronici e documenti di interesse che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Contestualmente, tenuto conto del rinvenimento di alcune centinaia di grammi di stupefacente e materiale per il confezionamento nella sua disponibilità, il 56enne milanese è stato arrestato. (ANSA).