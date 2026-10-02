(ANSA) - COSENZA, 02 OTT - Continua la protesta in Calabria e restano attivi i presidi in Calabria in corso a Spezzano, Firmo e Davoli avviati lunedì scorso da agricoltori, autotrasportatori, commercianti. Lo conferma il Movimento popolare nazionale, tra i promotori della protesta, sottolineando che il problema non è solo il caro carburante e che anche lo sconto del 20% sui carburanti per agricoltura e pesca "è veramente un contentino". Per lunedì prossimo è prevista una manifestazione davanti alla Cittadella regionale, in località Germaneto di Catanzaro alla quale parteciperanno, riferiscono gli organizzatori, "autotrasportatori, trattoristi, agricoltori, commercianti, 'posteggianti' e quelli di Comalca (Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria). "La mobilitazione - riferiscono - proseguirà fino alla manifestazione nazionale del 10 ottobre a Cosenza alla quale aderiscono da tutta Italia". (ANSA).