(ANSA) - ROMA, 11 NOV - È di circa 22 miliardi l'investimento programmato in merito all'armamento e al munizionamento dal 2027 fino ai prossimi anni, che arrivano oltre il 2031. È quanto si evince dalla somma delle voci contenute nell'allegato al Documento Programmatico Pluriennale 2026-2028, con cui il ministero della Difesa presenta al Parlamento la programmazione finanziaria e strategica delle Forze armate. Le voci vanno dal 2026 agli anni successivi, oltre il 2031. La cifre riguardano la somma del calcolo di investimenti stimato negli anni, al paragrafo 5 dell'allegato al documento, che riguarda 'armamenti e munizionamenti': dai missili di difesa balistici ai sistema Grifo o Samp-T, a missili antinave, artiglieria terrestre, sistemi antidrone o autoprotezione dei velivoli. (ANSA).