(ANSA) - ROMA, 20 SET - Capire chi ha pubblicato on line il video del 13enne che venerdì mattina ha aggredito una professoressa in una scuola media di Roma. E' tra gli obiettivi dei carabinieri che stanno indagando sull'episodio. Molto probabilmente il filmato, comparso online 24 ore dopo l'aggressione, è stato "gestito" da una delle quattro persone che erano collegate con il profilo Telegram del 13enne durante l'azione ai danni della 66enne. Non si esclude che quindi l'utente abbia registrato il filmato per poi postarlo in rete: l'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte accompagnate al video erano in cirillico. Intanto il 13enne resta ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria infantile del policlinico Umberto I ed seguito, già dalle prime ore successive ai fatti, da un team di specialisti. (ANSA).