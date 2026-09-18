(ANSA) - ROMA, 18 SET - Potrebbe essere stato un voto insufficiente la causa scatenante dell'aggressione di questa mattina di uno studente delle medie ai danni della professoressa. "Lo ha fatto perché aveva ricevuto un debito e la odiava", hanno detto gli studenti fuori dalla scuola. A compiere il gesto sarebbe stato uno studente della terza media, di 13 anni. L'episodio è avvenuto a Roma, all'Istituto Giuseppe Verga, nel quartiere Centocelle. La docente, un'insegnante di lettere all'ultimo anno di lavoro prima della pensione. Gli studenti sono stati fatti uscire dal retro della scuola, all'orario normale della fine delle lezioni. L'assessora alla Scuola del Municipio V, Cecilia Fannunza, ha raggiunto l'istituto per dare solidarietà al corpo docenti della scuola. (ANSA).